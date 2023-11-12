Кейт Міддлтон зворушливо віддала шану Єлизаветі II у важливий для королівської родини день

Вчора, 11 листопада, у Великій Британії, яка може слугувати для України прикладом масштабів військової мобілізації, відзначали День пам'яті полеглих — національне свято, присвячене всім загиблим солдатам Сполученого Королівства.

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До цього важливого дня король Чарльз III приурочив відкриття бронзових статуй на честь своїх покійних батьків Єлизавети II і принца Філіпа. Тепер постаті покійної королеви та її чоловіка красуються на фасаді Королівського Альберт-холу.

Оновлений фасад легендарної будівлі

Схоже, церемонія відкриття вийшла дуже зворушливою, тож навіть звичайно стриманий король не зміг приховати емоції — на фотографіях видно, що на його очі навернулися сльози.

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Король не стримав сліз

Компанію Чарльзу на церемонії відкриття склали його дружина Камілла, а також принц Вільям із Кейт Міддлтон.

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Принц Вільям з батьком

Остання обрала сувору, але елегантну чорну сукню, яку доповнила шпилькою з червоним маком — традиційним символом Дня пам'яті. Але, безумовно, головною окрасою образу стали сережки та намисто, які раніше належали королеві Єлизаветі.

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Кейт вдягла сережки Єлизавети II

Експерт Джуді Джеймс розповіла The Mirror, що так герцогиня Уельська віддає дуже важливу данину пам'яті покійній королеві.

Kate's subtle reminder to Camilla about royal hierarchy at Remembrance — expert https://t.co/6BXQULKnCJ — Judi James (@thejudijames) November 12, 2023

«Перли зовсім не в стилі Кейт, зазвичай вона їх не носить. Проте для покійної королеви перлинні прикраси завжди були ключовим акцентом, тому вони асоціюються саме з нею», — вважає експерт.

І цю любов покійної королеви до перлів можна зрозуміти, адже її батько, король Георг IV, дарував дівчинці по одній перлині щороку з моменту її народження, щоб до 18 років з них склалася повноцінна прикраса. А своє перше намисто з перлин вона одержала від батька в день його коронації.

Таким чином принцеса Кейт дійсно проявила зворушливу увагу до покійної королеви.

Нагадаємо, що післязавтра король Чальз відзначає 75-ліття, і багато хто з підданих хотіли б знати, чи запросить він на святкування цієї дати свого молодшого сина, принца Гаррі.

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