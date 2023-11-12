Післязавтра, 14 листопада, британський король Чарльз III відзначить своє 75-річчя. У зв'язку з прийдешнім святом в країні тільки й розмов, що про список гостей.

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А точніше про те, чи потрапить до нього блудний син короля принц Гаррі, пишуть британські ЗМІ.

При цьому повідомлення надходять найсуперечливіші. Спочатку з'явилася інформація, що Гаррі відхилив запрошення. Потім представники принца цю новину спростували, заявивши, що ніхто з королівського оточення з Гаррі зовсім не зв'язувався.

І як не дивно, цього разу правда, схоже, на боці герцога та герцогині Сассекських. Інсайдери з королівського палацу розповіли, що Чарльз справді не запрошував Гаррі. Мовляв, король ще не готовий до такого кроку — адже він досі ображений на молодшого сина.

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За словами джерела, ситуація із молодшим сином викликає у Чарльза «величезний біль» і зараз між ними майже немає спілкування. Він не може забути, скільки страждань Гаррі завдав своєю поведінкою Єлизаветі II в останні роки її життя. Як не може пробачити і образи, які герцог Сассекський завдав королеві-консорту Каміллі. Відомо, що Чарльз ненавидить будь-які сварки та конфронтації, а тому з'ясувати стосунки з бунтівним сином раз і назавжди поки що не готовий. Як стверджує джерело, король відклав цю проблему убік, зосередившись на державних справах.

«У цій історії дуже багато болю з обох боків. Звичайно, сумно, що Його Величність не побачить свого сина та онуків, але вони не поспішають налагодити стосунки. Час — найкращий лікар», — підсумував інсайдер, уточнивши, що король планує відзначити ювілей за невеликою вечерею в Лондоні. Чарльз просто хоче, щоб це був звичайний день, тому членів сім'ї на святі буде абсолютний мінімум — лише найближчі родичі та найкращі друзі.

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Нагадаємо, що навіть у найщасливіший для короля день — його коронацію — принца Гаррі посадили серед далеких родичів монаршої родини. А потім Чарльз III не покликав Гаррі і Меган на поминки з нагоди роковин від дня смерті Єлизавети II.

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