Окупанти за підтримки авіації, як і раніше, безуспішно намагаються оточити Авдіївку і зазнають великих втрат, — Генштаб ЗСУ

Протягом доби, що минула, ворог завдав 7 ракетних та 34 авіаційних удари, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. Також російські окупанти завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах у місті Харків, а у Херсоні поцілили по будівлі обласної бібліотеки.

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За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень:

На Куп’янському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Кислівка Харківської області, де наші захисники відбили 11 атак.

На Лиманському напрямку за підтримки авіації противник вів безуспішні штурмові дії біля Новоєгорівки Луганської області, де наші воїни відбили 4 атаки.

На Бахмутському напрямку за підтримки авіації противник вів штурмові дії в районах Дубово-Василівки, східніше Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де українські захисники відбили близько 10 атак. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку за підтримки авіації окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника південно-східніше Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного Донецької області. Тут Силами оборони відбито 17 атак.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили 24 атаки загарбників в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії поблизу Старомайорського Донецької області, де українські воїни відбили 2 атаки.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції.

На Херсонському напрямку українські підрозділи ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 склади боєприпасів противника.

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Раніше заступник командувача штабу Об'єднаних сил Естонії полковник Мартін Вендла зазначав, що російські війська перехопили ініціативу в Луганській та Донецькій областях України. Основними векторами наступу окупантів він назвав Авдіївку-Мар'їнку та Куп'янськ-Сватове-Кремінну.

Фото Генштабу ЗСУ

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