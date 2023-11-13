Колишній учасник «Дизель Шоу», захисник Олег Іваниця знову став батьком

Колишній учасник «Дизель Шоу», актор Олег Іваниця, який зараз на фронті захищає країну від російських окупантів, знову став батьком. Дружина Лана народила сина, якого назвали Орестом. Хлопчик зявився на світ два місяці тому. Радісною звісткою актор поділився в інтерв’ю для YouTube-проєкту ТСН.ua «Наодинці».

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«У мене є троє дітей, які кровні, і донька Лани — Анітка — теж моя дитинка. Сумарно четверо. Оресту зараз два місяці. Це прекрасно, коли ти бачиш, як формується людинка. Спочатку просто жодної реакції, потім вона тебе вже помічає, потім у неї з'являється прототип усмішки на обличчі. Це прекрасно», — розповів Олег Іваниця.

Актор планував підтримати дружину під час пологів, проте не встиг. Командування дало йому відпустку, але коли Олег примчав у пологовий, малюк вже народився.

«На пологи Ореста не встиг. Я приїхав через 10 хвилин після того, як він народився. Ми тоді були на сході. Я розумію, що звідти немає відпусток. Народження дитини то входило в перелік варіантів, коли тебе можуть відпустити, то ні. Ми на сході, Лана пише, що вже поїхала до пологового. Командування пішло на зустріч, мені дали відпустку. Я приїжджаю, заходжу і бачу вже дитинча лежить на животі в Лани», — поділився Олег.

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Нагадаємо, 45-річний Олег Іваниця був актором «Дизель Шоу», залишив проект у 2018 році після страшної ДТП, в якій загинула Марина Поплавська. Також Олег грав у театрі «Чорний квадрат», знімався у фільмах «Жіночий лікар», скетч-шоу «На трьох», «Татусі» та інших.

Від попереднього шлюбу в актора двоє дітей — 20-річна донька Ольга та 12-річний син Остап. У Лани, з якою Іваниця одружився під час війни, також є донька Аніта від попередніх стосунків.

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Раніше, «ФАКТИ» писали про те, що акторка та телеведуча Лілія Ребрик чекає на третю дитину. В родині з'явиться ще одна дівчинка.

Фото: instagram.com/o_ivanytsia

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