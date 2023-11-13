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На Полтавщині рятувальники шукають зниклих рибалок, човен яких перекинувся на Дніпрі (фото)

12:44 13 листопада 2023
Рятувальники

У зимовий період рятувальникам нерідко доводиться знімати з крижин рибалок, яких віднесло від берега. Наразі до встановлення льоду на водоймах ще далеко, так що любители риболовлі виходять порибалити на човнах.

А напередодні на Полтавщині стало відомо про зникнення двох чоловіків — подія сталась поблизу села Орлик Кобеляцької громади. Як повідомляють в поліції Полтавщини, жителі Дніпропетровщини приїхали на Кам’янське водосховище для риболовлі. Зранку вони зійшли на воду на моторному човні неподалік від села Орлик, але в обідній час погодні умови стрімко погіршились і велика хвиля раптово перекинула човен.

Фото ДСНС

«Троє рибалок, які перебували у човні, опинились у воді. Самостійно до берега зміг допливти лише 31-річний чоловік. А 27-річний та 51-річний — зникли у водоймі. Наразі поліція та рятувальники, із залученням водолазів, проводять пошуково-рятувальні заходи», — зазначив начальник відділення поліції № 2 (м. Кобеляки) Олексій Шуліка.

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За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури, вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за пунктом 1 частини 2 статті 115 (Умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України. Пошуки чоловіків тривають.

В управлінні ДСНС додали, що ранком 13 листопада було знайдено човен, на якому перебували рибалки. Він знаходився на відстані 250 м від берега.

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Напередодні водолазно-пошукові роботи не проводилися у зв’язку зі складними погодними умовами (пориви вітру 20−30 м/с, дощ), а у понеділок на місце події було залучено водолазні відділення. Пошуки тривають.

Нагадаємо, що нещодавно у Яремче ледь не потонув 12-річний хлопчик, який впав у водоспад Пробій.

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Фото ДСНС

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