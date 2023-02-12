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Події

Десятки рибалок врятовано на Дніпрі з крижин, що відкололися (фото, відео)

15:31 12 лютого 2023
Рибалки на кризі

Через відносно теплу зиму на водоймах крига не дуже міцна, що стає причиною надзвичайних подій — люди провалюються та тонуть, як це сталося напередодні у Рівному, де загинув 14-річний підліток. Не поодинокі й випадки спасіння людей.

А на Дніпропетровщині пощастило одразу трьом десяткам рибалок, яких почало уносити від берега на крижинах, повідомляє ДСНС.

Фото ДСНС

Фото ДСНС

12-го лютого об 11:50 до служби порятунку звернулися очевидці, які побачили, що на річці Дніпро дві крижини з рибалками дрейфують від берега.

Надзвичайна подія трапилася поблизу села Шульгівка Петриківської селищної ради у Дніпровському районі. Очевидці повідомили рятувальникам, що на відстані 150 м. від берега на кризі перебуває близько 40 рибалок.

Фото ДСНС

Фото ДСНС

«До місця залучено рятувальників та водолазно-рятувальну групу. Для надання допомоги долучились місцеві мешканці із власним поавзасобом. Підрозділами ДСНС та місцевими мешканцями врятовано з криги 30 осіб. Наразі проводиться моніторинг на наявність рибалок на кризі», — зазначили у надзвичайній службі.

Пізніше у ДСНС поточнили, що було врятовано 41 особу: рятувальниками — 35 рибалок, ще шістьох зняли з криги місцеві мешканці. Пошуково-рятувальні роботи завершено.

Нагадаэмо, що у січні в Київській області на річці Рось під кригу провалилися четверо дітей. Врятувати вдалося лише двох…

Фото ДСНС

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