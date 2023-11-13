Навколо серіалу «Встигнути до 30» розгорівся скандал через карикатурний образ дівчини з Коломиї

Навколо нового серіалу «Встигнути до 30», який транслювали на телеканалі ТЕТ, розгорівся скандал. Із заявою виступив мер міста Коломия Івано-Франківської області Богдан Станіславський. Він обурився «спотвореним» образом героїні Люби, яка за сюжетом приїздить з Коломиї до столиці.

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Він звинуватив творців проєкту в тому, що вони образили усіх мешканців регіону, зобразивши їх «найгірших традиціях зображення російською пропагандою українців».



*Героїня Люба

«Цей карикатурний, гротескний образ людини „з села“, побудований на найгірших традиціях зображення російською пропагандою українців, однозначно не співвідноситься з жителями Коломиї. Якщо автори серіалу вже так сильно хотіли створити персонажа з Коломиї, то необхідно було б поцікавитись специфікою та особливостями життя в нашому місті, яких у нас дійсно багато. Вони не такі примітивні, низькосортні та русифіковані, а самобутні та унікальні», — написав мер міста.

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Він вимагає вибачень від телеканалу, а також вилучення його з ефіру та інтернет-платформ.

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Телеканал ТЕТ відреагував на претензії мера Коломиї. В офіційній заяві йдеться про те, що фільм був створений на запит глядачів і не вбачають в Любі спотворення. Підкреслюють, що героїня впродовж серіалу трансформується і стає «кращою версією себе».

«У соцмережах розпочалася гіперболізація контексту, начебто Коломию назвали „глухим селом“, а головну героїню Любу — зробили „рагулинею“ та „неймовірно дурненькою“. Це абсолютно не відповідає дійсності, адже, по-перше, про Коломию, умови життя в місті, традиції чи щось інше — в серіалі не йдеться, а персонаж Люби, який є вигаданим, — це жодним чином не збірний образ коломиян», — ідеться у заяві.

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Творчці закликають не ставитися до жанру комедіїї серйозно та не шукати приводи для розпалювання суперечок.

Нагадаємо, у комедійному серіалі «Встигнути до 30», головними героїнями є троє жінок, які знайомляться в день свого 29-річчя в одному з київських барів. Їхні ролі виконують акторки Дар’я Петрожицька, Анна Кошмал та Анастасія Остреїнова. Героїня Анастасії Остреїнової Люба з Коломиї — викликала бурхливі обговорення серед українців.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про скандал навколо художнього фільму «Юрик» (канал СТБ). Стрічка розповідає про 11-річного хлопчика, який у перші дні повномасштабного вторгнення долає шлях до родичів за кордоном з окупованого Маріуполя. Відразу після показу стрічки мережа вибухнула негативними коментарями на адресу авторів проєкту. Зрештую фільм вилучили з ефіру.



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