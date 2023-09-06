Після скандалу український фільм «Юрик» вилучено з показу

Скандалом закінчився показ каналом СТБ художнього фільму «Юрик». Стрічка розповідає про 11-річного хлопчика, який у перші дні повномасштабного вторгнення долає шлях до родичів за кордоном з окупованого Маріуполя. Нагадаємо, місто досі веде спротив окупантам. Відразу після показу стрічки мережа вибухнула негативними коментарями на адресу авторів проєкту. А саме вони вказали, що фільм знято на основі документальних фактів.

Особливо зачепили почуття маріупольців, які знайшли у фільмі безліч протиріч з тим, що в реальності відбувалося в окупованому місті: від світла й води, які є у героїв стрічки, до напівпорожніх евакуаційних автобусів міжнародної організації порятунку. Виказали невдоволення на своїх сторінках і відома актриса Ірма Вітовська та ведучий Андрій Бєдняков, який родом з Маріуполя. Вони вказали, що зараз на часі не художні, а документальні проєкти про війну.

Після інформаційної хвилі відреагував і телеканал, подякувавши жителям Маріуполя та всім українцям за небайдужість.

«Дякуємо за те, що звернули нашу увагу на невідповідність частини сцен в художньому фільмі „Юрик“ історичній правді, — написано в заяві каналу. — СТБ вилучив з показу поточну версію стрічки та приносить вибачення перед глядачами, яких ранив її показ».

Телеканал доручив компанії-виробнику стрічки внести значні зміни та розробити нову версію фільму. Зокрема, виключити будь-які згадки Маріуполя як місця, в якому розгортаються події, і не використовувати назв інших українських міст, що знаходились чи тимчасово знаходяться під російською окупацією. Це важливий урок не тільки для нас, а й для всієї індустрії.

Телеканал повідомив, що запроваджує нову посилену систему перевірки контенту, присвяченого подіям часу повномасштабної війни, для додаткової оцінки його чутливості.

Раніше в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» зірка серіалу «Слід» розповіла про зміни під час великої війни.

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