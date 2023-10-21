Допомогло не тільки кохання: Дар’я Петрожицька розповіла, завдяки чому позбутися зайвої ваги

Відома українська акторка, зірка серіалу «Папік» Дар'я Петрожицька, яка збирається під вінець, розповіла, що на початку повномасштабного вторгнення, у березні 2022 року року виїхала до коханого Олексія в Німеччину, де намагалася заїдати стрес солодким.

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В результаті такого «розслаблення» вона помітно погладшала, зізналася актриса в інтерв'ю.

«У Німеччині я дуже набрала. Я розслабилася, розуміла, що життя зупинилося, знімань немає, тримати себе не треба, і полізла моя друга головна болячка — це жага до солодкого. Я можу нічого не їсти цілий день, але солодке люблю страшно. Я можу з’їсти маленький київський торт за два рази — зранку і ввечері», — зізналася Петрожицька.

Однак перед поверненням до України акторка взяла себе в руки — почала займатися спортом і худнути. Усе тому, що зрозуміла, що попереду замаячило весілля зйомки в новому комедійному серіалі «Встигнути до 30». Оскільки в кадрі Петрожицька почувалася некомфортно, то спочатку вирішила вивести з організму зайву воду, а тоді й узагалі підсіла на сироїдіння.

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«Під час зйомок серіалу „Встигнути до 30“ я зрозуміла, що не товста. У мені просто багато води. Я п'ю мало води, це моя проблема по життю. Тому мій організм просто накопичує її. Тож я сіла на сироїдіння й майже місяць так провела. Я навіть по костюму відчувала, що скинула. Сукня, яка в перший знімальний день була чітко по мені, стала прям висіти», — пригадала акторка.

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Виявляється, схуднути завдяки сироїдінню їй порадила колега за серіалом «Встигнути до 30» Анна Кошмал. Ба більше, акторка, яка вже багато років є веганкою, підтримала Петрожицьку. На знімальному майданчику в них був однаковий раціон — фрукти, овочі та горішки.

«Я сказала Ані Кошмал, що хочу скинути з себе воду, а вона порадила сироїдіння. Навіть фрукторіанство. Наступного дня я сказала, що хочу спробувати, а вона вирішила, що спробує зі мною. На зніманнях це справді зручно, тому що тобі привозять їжу. Ти просто замовляєш огірки, помідори, два персики та три банани. Була спокуса приїхати додому й наїстися на ніч, але я витримала», — похвалилася Дар'я Петрожицька.

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Зараз акторка задоволена не лише своїм зовнішнім виглядом, а й станом шкіри: «Мало того, що з мене пішла вода, так і моя шкіра почистилася. Я переважно робила це тому, що в якийсь момент у мене обсипало все обличчя».

Нагадаємо, раніше про свій рецепт схуднення розповіла відома українська співачка Анастасія Приходько.

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