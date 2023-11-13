«Не міг зібрати себе до купи»: у MELOVIN виявили невиліковну хворобу

Популярний співак MELOVIN, який подав заявку на участь у національному відборі на «Євробачення-2024», має невиліковну хворобу. Про це він розповів на своїй сторінці в інстаграмі. Артист пройшов багато обстежень і лікарі вразили його неприємною звісткою. Через хворобу MELOVIN помітно схуд та деякий час не з’являвся в соцмережах. Каже, що йому потрібен був час, щоб все обдумати.

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«Мені 26 років. Я хочу тобі щось сказати. Я маю невиліковну хворобу від якої потерпає людство. І я хочу поговорити про це, аби з сьогоднішнього дня ти дбав про себе і не дав хворобі шансів на її розвиток. У своїх сторіз я розкажу все от і до. Пройдемо цей шлях разом. В ім"я нас усіх», — написав артист під відеозверненням.

Свій діагноз він не називає, але судячи із його сторіз, можна припустити, що у співака виявили гепатит.

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MELOVIN закликав своїх прихильників не нехтувати здоровям та вчасно перевіряти свій організм.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що рідкісна хвороба підкосила телеведучого Богдана Шелудяка (Буше). Після лікування у стаціонарі він відновлюється вдома.

Фото: instagram.com/melovin_official

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