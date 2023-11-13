37.22 / 37.76 39.74 / 40.47
Київ: +7
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Не міг зібрати себе до купи»: у MELOVIN виявили невиліковну хворобу

15:12 13 листопада 2023
MELOVIN

Популярний співак MELOVIN, який подав заявку на участь у національному відборі на «Євробачення-2024», має невиліковну хворобу. Про це він розповів на своїй сторінці в інстаграмі. Артист пройшов багато обстежень і лікарі вразили його неприємною звісткою. Через хворобу MELOVIN помітно схуд та деякий час не з’являвся в соцмережах. Каже, що йому потрібен був час, щоб все обдумати.

«Мені 26 років. Я хочу тобі щось сказати. Я маю невиліковну хворобу від якої потерпає людство. І я хочу поговорити про це, аби з сьогоднішнього дня ти дбав про себе і не дав хворобі шансів на її розвиток. У своїх сторіз я розкажу все от і до. Пройдемо цей шлях разом. В ім"я нас усіх», — написав артист під відеозверненням.

Свій діагноз він не називає, але судячи із його сторіз, можна припустити, що у співака виявили гепатит.

РЕКЛАМА

MELOVIN закликав своїх прихильників не нехтувати здоровям та вчасно перевіряти свій організм.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що рідкісна хвороба підкосила телеведучого Богдана Шелудяка (Буше). Після лікування у стаціонарі він відновлюється вдома.

Фото: instagram.com/melovin_official

РЕКЛАМА

489

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

котлети

Котлети «Пташине молоко» від Людмили Борщ: нереальна смакота

машини

Справжня німецька якість: названо ТОП-3 вживаних авто, від яких у захваті самі німці

Тарифи на електроенергію

З грудня за електрику платитимемо по-новому: що зміниться

Корисні батончики

Корисні батончики: всього три інгредієнти

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту