Може перетворитись на овоч: відомого телеведучого підкосила рідкісна хвороба
Телеведучий Богдан Буше (Шелудяк), який став партнером Лесі Нікітюк у шоу «Хто зверху?», страждає від рідкісної хвороби. Він ледь може ходити та говорити. Після низки складних обстежень лікарі встановили йому невтішний діагноз — синдром Гійєна-Барре. Тобто його імунна система атакує окремі ділянки периферичної нервової системи. На щастя, ця рідкісна хвороба виліковна, проте наслідки можуть зберігатися приблизно три роки.
Про це розповів Богдан на своїй сторінці в інстаграмі, опублікувавши фото та відео. 31-річний блогер та телеведучий, який веде здоровий спосіб життя, закликав прихильників уважніше ставитися до себе та прислухатися до свого організму. Він звернувся до лікарів, коли самостійно не міг піднятися з ліжка, погано відчував кінцівки.
«Вчора мені підтвердили діагноз „синдром Гійєна-Барре“. У більшості випадків він виліковний, але поки мій імунітет вбиває мою нервову систему, поступово мене паралізуючи. Так, я теж в а*уї, бо випадок 1/100.000, а це зайвий раз доказує, що я ще той везунчик, несіть лотерейний квиток», — з гумором написав Богдан.
Зараз телеведучий проходить лікування в стаціонарі. Його підтримала Леся Нікітюк і закликала прихильників написати колезі теплі слова.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що лідер гурту «Без Обмежень» Сергій Танчинець через хворобу був змушений перенести концерти за кордоном.
Фото: instagram.com/bushe1095