Стали відомі імена учасників нацвідбору на «Євробачення»: хто потрапив до лонглиста
Організатори національного відбору на «Євробачення-2024», яке завдяки перемозі Лорін цього року відбудеться у Швеції, оголосили лонглист учасників, який прийшли до наступного етапу. Це 20 українських виконавців, здебільшого — молоді імена в шоубізнесі. Проте є і добре відомі артисти, які не вперше проходять конкурс.
Вдруге виступити на «Євробаченні» бажає MELOVIN, який з піснею Under The Ladder у 2018 році посів на міжнародному пісенному конкурсі 17 місце.
Не вперше бере участь у нацвідборі Jerry Heil, цього разу — в дуеті з реперкою alyona alyona. Серед учасників — молода виконавиця STASYA, яка цьогоріч брала участь у «Голосі країни» в команді Івана Клименка, а також сучасні хітмейкери PARFENIUK («Провела екскурсію»), співачка SKYLERR («Вечорниці»), YAKTAK («Уночі»).
Повний список артистів виглядає так:
alyona alyona & Jerry Heil
ANKA
Carpetman
Drevo
INGRET
Julia Belei
KARYOTYPE
KRYLATA
MÉLOVIN
NAHABA
NAZVA
PARFENIUK
SHÉPA
SKYLERR
STASYA
SWOIIA
TESLENKO
YAGODY
YAKTAK
Ziferblat
З цього списку після прослуховувань до фіналу пройдуть лише 10 учасників. Крім того, буде онлайн голосування, переможець якого також отримає квиток до фіналу. Переможець представить Україну на міжнародному пісенному конкурсі у Мальме.
Музичним продюсером національного відбору, як і минулоріч, є Дмитро Шуров. Лейтмотивом відбору цього року є «Музична ДНК нації», що відображено в новому логотипі.
Нагадаємо, минулого року конкурс «Євробачення» від імені України приймала Великобританія. Нашу країну представляв гурт TVORCHI, який посів загальне шосте місце.112