Призов під час воєнного стану: в Мінборони назвали нові інструменти залучення молодих людей до захисту країни

Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова заявила, що під час воєнного стану в Україні призов триватиме. А рекрутинг, концепцію якого підписав наказ міністр оборони України Рустем Умєров, стане новим інструментом залучення молодих людей до захисту Батьківщини.

РЕКЛАМА

Про це вона сказала в етері телемарафону.

«Рекрутинг — це нові інструменти залучення молодих людей до захисту батьківщини. А інтенсивний вишкіл це не заміна призову. Вишкіл — це про готовність кожного українця мати можливість захистити себе, своїх близьких, свою країну. Це умова, з якою ми, як нація, живемо», — пояснила заступниця міністра оборони.

За її словами, Міноборони зараз розглядає декілька інструментів, які дозволять українцям ставати на військовий облік, «дивитись, які є потреби саме з фахової сторони та здібності, досвід та освіта людини найкращим чином допоможе реалізувати потенціал під час служби».

РЕКЛАМА

Калмикова уточнила, що під час воєнного стану призов буде продовжуватися.

При цьому слід розрізняти мирний час та військовий режим, доповнив її розповідь у етері заступник голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради, голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв.

РЕКЛАМА

«Під час воєнного стану основна ціль, щоб у нашого війська було достатньо людей. Контрактна основа — це більш, на мою думку, для мирного часу буде», — сказав він.

Влада України має намір відмовитися від срочної служби, натомість громадяни призовного віку проходитимуть інтенсивне навчання у своїх вищих навчальних закладах, розповів Чернов.

РЕКЛАМА

Це буде не номінальна військова кафедра, а реальна підготовка майбутнього кадрового резерву нашій армії, додав депутат.

«Знову ж таки рекрутинг — це про те, що люди набиратимуться базуючися на їх освіті, яку вони мають і щоб вони були максимально корисними війську. А не так, як, на жаль, це буває зараз. Коли ми „мікроскопом забиваємо цвях“. Оскільки деякі люди освітою, яка може бути корисною в певних підрозділах, зараз сидять в окопах та відбивають атаки», — зауважує Чернов.

За словами голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, однією з головних цілей цього прогнозованого або планового переходу на 5 років є інтеграція України до євроатлантичної спільноти та впровадження стандартів НАТО з рекрутингу та контрактної служби.

«От все це загалом, я сподіваюся, дозволить нам мати сучасну європейську чи євроатлантичну армію в Україні за 5 років», — пояснив він.

Крім того, Чернов назвав військову кафедру «тільки ланкою по ланцюжку військової підготовки».

«Тому що на сьогодні ми повинні мати якомога більше людей підготовлених до військової служби. Бо, на жаль, наш агресивний сусід нікуди не дінеться навіть після нашої перемоги», — сказав нардеп.

Таким чином, в Україні ставлять за мету, щоб базові «військові» навички" мали практично всі.

«І в школі мають проводити не тільки там один урок ДПЮ на тиждень, а, наприклад, реальні курси тактичної медицини. Базові навички для будь-якого військовослужбовця, плюс до всього мають проходити збори», — висловився він.

Чернов також додав, що зараз можуть опрацьовуватися різні моделі підходу до такого постійного навчання.

«Наприклад, збори раз на два роки для всіх людей призовного віку або тих, хто закінчив військову кафедру після цього. Зараз працюємо над моделлю. Наприклад, це швейцарська, ізраїльська модель або інша. Тобто без строкової служби, але все одно з постійним навчанням та постійним підвищенням навичок військової служби», — пояснює депутат.

Втім, рекрутинг — справа віддаленого часу. Поки ж для українців існують інші реалії, зокрема, загальна мобілізація.

107

Читайте нас у Facebook та Instagram