Польща посилила охорону кордону з білоруссю за допомогою танкового батальйону

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив про подальші заходи щодо посилення безпеки державних кордонів республіки. На східному кордоні з білоруссю розгорнуто новий танковий батальйон. «Завданням нового підрозділу буде стримування агресора і забезпечення безпеки на східному напрямку», — зазначив міністр.

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Танковий батальйон буде включено до складу 1-ї піхотної дивізії. Її формування було розпочато у вересні 2022 року. Батальйон дислокований у Чартаєві поблизу кордону з білоруссю в районі Бреста.

1-ша піхотна дивізія складатиметься з 12 військових частин — чотирьох бригад, артилерійської бригади, чотирьох полків і трьох спеціальних батальйонів. Її чисельність має перевищити 30 тис осіб. Дивізія буде оснащена американськими танками Abrams і південнокорейськими танками K2 Black Panther, а також іншою бойовою технікою.

Блащак не забув покритикувати колишній уряд, який, за його словами, «до 2015 року на сході країни ліквідував військові частини».

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«Подивіться на різницю між тим, що відбувалося тоді, і тим, що відбувається зараз протягом уже кількох років. Ми формуємо нові військові частини, набираємо молодих добровольців в армію. Ми посилюємо нашу армію», — заявив Маріуш Блащак.

Раніше повідомлялося, що країни Балтії та Польща узгоджують дії щодо закриття кордонів із білоруссю. Це викликало невдоволення Пекіна, який поставив лукашенку дипломатичний ультиматум.

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