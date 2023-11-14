37.29 / 37.83 39.81 / 40.56
Київ: +5
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Польща посилила охорону кордону з білоруссю за допомогою танкового батальйону

19:30 14 листопада 2023
Танковий батальйон на кордоні Польщі та Білорусі

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив про подальші заходи щодо посилення безпеки державних кордонів республіки. На східному кордоні з білоруссю розгорнуто новий танковий батальйон. «Завданням нового підрозділу буде стримування агресора і забезпечення безпеки на східному напрямку», — зазначив міністр.

Танковий батальйон буде включено до складу 1-ї піхотної дивізії. Її формування було розпочато у вересні 2022 року. Батальйон дислокований у Чартаєві поблизу кордону з білоруссю в районі Бреста.

1-ша піхотна дивізія складатиметься з 12 військових частин — чотирьох бригад, артилерійської бригади, чотирьох полків і трьох спеціальних батальйонів. Її чисельність має перевищити 30 тис осіб. Дивізія буде оснащена американськими танками Abrams і південнокорейськими танками K2 Black Panther, а також іншою бойовою технікою.

Блащак не забув покритикувати колишній уряд, який, за його словами, «до 2015 року на сході країни ліквідував військові частини».

РЕКЛАМА

«Подивіться на різницю між тим, що відбувалося тоді, і тим, що відбувається зараз протягом уже кількох років. Ми формуємо нові військові частини, набираємо молодих добровольців в армію. Ми посилюємо нашу армію», — заявив Маріуш Блащак.

Раніше повідомлялося, що країни Балтії та Польща узгоджують дії щодо закриття кордонів із білоруссю. Це викликало невдоволення Пекіна, який поставив лукашенку дипломатичний ультиматум.

РЕКЛАМА

27

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Щурик-кулінар

Дівам — хороші новини, Рибам — вдалі знайомства, Овнам — цікаві ідеї: гороскоп на день Щура-Кулінара

Гороскоп

Щасливчики тижня: вдача чекає на п'ять знаків зодіаку на тижні з 13 по — 19 листопада

Карти Таро

Леви відчують внутрішню силу, а на Стрільців чекає успіх після здолання перешкод: Таро-прогноз на тиждень до 19 листопада

машини

Справжня німецька якість: названо ТОП-3 вживаних авто, від яких у захваті самі німці

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту