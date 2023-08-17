Закриття кордонів з білоруссю: країни Балтії та Польща узгоджують дії

Країни Балтії та Польща обговорюють можливість повного закриття кордону з білоруссю, а останні штрихи будуть узгоджені пізніше у Варшаві, заявила міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте. За її словами, мова йде про «регіональне рішення».

«Я мала розмову з міністром внутрішніх справ Польщі тиждень тому. Ми домовилися, що зараз узгоджуємо кроки на технічному рівні, алгоритми, як би це виглядало, якби таке регіональне рішення було прийнято, якби країни Балтії і Польща зробили це одночасно, — сказала вона журналістам 16 серпня перед засіданням уряду. — Я хочу вас запевнити, що ми працюємо над цим на технічному рівні і на політичному рівні — на 28 серпня запланована зустріч у Варшаві, де будуть присутні міністри країн Балтії та Польщі, і ми відпрацюємо останні штрихи щодо того, як повинна виглядати так звана синхронна система».

Заступник міністра внутрішніх справ Литви Арнольдас Абрамавічус заявив, що одночасне закриття всіх шести пунктів перетину кордону з білоруссю створить великі організаційні проблеми. До речі, як писали «ФАКТИ» закриття кордонів вкрай болюче для режиму лукашенка.

З 18 серпня будуть закриті пункти пропуску «Шумськ» і «Твереч» на кордоні з Литви з білоруссю. Чотири пункти перетину кордону з білоруссю — «Медінінкай», «Лаворішкес», «Райгард» і «Шалчінінкай» — залишаться відкритими.

За словами міністра, про це рішення буде повідомлено громадськості більш детально, щоб не створювати незручностей.

«Звичайно, наш основний фокус і мета — мати якомога більше прикордонників на кордоні, тому що саме там нам потрібна найбільша кількість офіцерів», — сказала міністерка.

Уряд прийняв рішення про тимчасове закриття двох пунктів «у зв'язку з геополітичними обставинами та з метою зменшення загроз».

Рух транспорту буде перенаправлено на прикордонний пункт пропуску «Мединінкай», який зараз добудовується. Рішення про закриття пунктів пропуску було прийнято у відповідь на можливі загрози, пов'язані з переміщенням частини найманців «Вагнера» до білорусі.

Згідно з литовськими та польськими даними, наразі в білорусі перебуває близько 4 000 найманців «Вагнера». Деякі з них знаходяться поблизу литовсько-польського кордону. Голова Державної прикордонної служби стверджує, що кількість найманців може сягати 4 500 осіб.

Польща оголосила, що перекине під кордон з білоруссю додаткові кілька тисяч військових.

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