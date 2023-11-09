Китай поставив лукашенку дипломатичний ультиматум: про що йде мова

Із кількох довірених джерел надійшла інформація про серйозне ускладнення відносин Мінська і Пекіна, які допомагають росії у війні проти України. Про це пише Telegram-канал «Белорусская выведка»:

РЕКЛАМА

«Китай через свого посла довів про можливе зниження рівня дружніх відносин і довіри з боку Пекіна з огляду на послідовні дії режиму лукашенка зі створення проблем на західному кордоні. Важливо розуміти, що «думка Пекіна» вперше в історії спільних відносин була доведена в прохолодній і офіційній формі. Зазначено на те, що штучно спровокована міграційна криза і низка недружніх актів ставлять під сумнів надійність білорусі як «доброго друга Китаю».

Відомо, що йдеться про загрозу китайському транзиту товарів до ЄС залізницею.

«Це вже „друге китайське попередження“. Першим сигналом була відмова запросити лукашенка на зустріч до Пекіна, де були присутні інші лідери. лукашенко збирав закриту нараду, де обговорював можливі наслідки з Олійником, Сергієнком та ін., де переконував своїх підлеглих, що причиною тиску Пекіна на Мінськ є „американці“. Тема транзиту буде обговорюватися під час зустрічі лукашенка з посадовцями в Астані. Так само на цю тему проводилися консультації з москвою на рівні голів адміністрацій і по лінії МЗС. Мінськ очікує додаткового сигналу від Астани на користь Китаю. лукашенко готується до ритуального торгу і цього разу вже з Пекіном. Ситуацію оцінюють у штабі лукашенка як важку з далекосяжними політичними і найголовніше економічними наслідками. Він буде змушений вирішувати проблему найближчим часом і явно не на свою користь».

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що США закликали своїх громадян негайно покинути білорусь, а Польща і Литва направляють додаткові війська на свої кордони з білоруссю.

РЕКЛАМА

367

Читайте нас у Facebook та Instagram