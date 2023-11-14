Анджеліна Джолі незадоволена: Бред Пітт «офіційно» представив свою нову дівчину

Вперше після розлучення з Анджеліною Джолі актор Бред Пітт завів «серйозні стосунки». Чутки про роман між голлівудською зіркою та ювелірним менеджером Інес де Рамон ходять вже близько року.

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За словами інсайдерів видання People, Пітт не приховує роман і офіційно представляє Інес як свою кохану. Крім того, актор вже представив Інес деяким зі своїх дітей.

«Це перші справжні стосунки Бреда після розлучення. Він представляє її як свою дівчину», — стверджує інсайдер й наголошує, що з появою Інес життя Пітта змінилося.

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«Приємно бачити, що йому добре», — додав інсайдер, зазначивши, що де Рамон робить Пітта «дуже щасливим».

Нещодавно Бред Пітт та Інес де Рамон з'явилися разом на гала-концерті LACMA Art+Film. Хоча вони не позували разом, за словами інсайдерів, Пітт та Інес виглядали «закоханими», «багато сміялися і жартували з усіма навколо».

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Про роман 59-річного Пітта та 32-річної де Рамон стало відомо у листопаді 2022 року, після того як їх разом помітили на концерті Боно в компанії Сінді Кроуфорд, Ренді Гербера та Шона Пенна.

Пізніше вони неодноразово потрапляли до об'єктивів папараці. Незадовго до стосунків з Піттом Інес офіційно розлучилася з актором Полом Уеслі.

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Роман колишнього чоловіка коментувала й Анджеліна Джолі. За словами інсайдерів, актриса, яка залишилася не в найкращих стосунках з колишнім чоловіком та батьком її шістьох дітей, була незадоволена новим романом Пітта і навіть мала намір зустрітися з Інес, щоб попередити її.

«Вона хоче взяти ситуацію під контроль і зустрітися з Інес віч-на-віч, замість того щоб мовчки спостерігати зі сторони, — стверджує інсайдер. — Анджеліна впевнена, що, навіть якщо зараз Інес не захоче прислухатися до неї, в майбутньому вона може передумати».

А 17-літня донька Джолі та Пітта Шайло продовжує епатувати публіку. Днями вона з'явилася з новою зачіскою — дівчина коротко постриглася та пофарбувала волосся у рожевий колір.

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