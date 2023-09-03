Підлітковий бунт: дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта з'явилася на публіці з новою стрижкою

Дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шайло продовжує експериментувати з зовнішністю та стилем. Днями вона з'явилася з новою зачіскою. 17-річна дівчина коротко постриглася та пофарбувала волосся у рожевий колір. Папараці сфотографували її у кафе торгового центру Erewhon у Студіо-Сіті (район Лос-Анджелеса).

Шайло зустрічалася там із подругою. Вони разом пообідали.

Міс Джолі-Пітт була у футболці з місячним принтом, потертих джинсових шортах, стильних кросівках. Завершував цей підлітковий стиль рюкзак, перекинутий через одне плече.

17-річна Шайло коротко постриглася і пофарбувала волосся у рожевий колір

Шайло та її подруга знайшли столик на вулиці, посиділи за ним, розмовляючи одна з одною. Що їли дівчата, визначити за знімками навряд чи можливо, а ось пили вони воду.

Подружки весело балакали, сидячи за столиком вуличного кафе

Потім подруги попрощалися на паркуванні та розбіглися кожна у своїх справах.

Нагадаємо, трьох своїх старших дітей Джолі взяла на виховання у різні роки. Першим був Меддокс, якому зараз уже 22 роки, потім Пакс (19 років) та Захара (18 років). Пітт офіційно став їхнім прийомним батьком, коли він та Анджеліна створили сім'ю. Потім у кінозірок народилася Шайло, а потім близнюки Нокс та Вів'єн, яким зараз по 15 років.

2016 року Джолі несподівано подала на розлучення. Все це супроводжувалося скандалом та звинуваченнями в домашньому насильстві на адресу Бреда. Анджеліна звинуватила його у тому, що він підняв руку на дітей. було проведено офіційне розслідування. Звинувачення не підтвердились.

Шлюборозлучний процес до кінця не завершено досі, хоча у 2019 році суд оголосив, що колишнє подружжя відтепер юридично у шлюбі більше не перебуває. Проте лишилося кілька майнових питань.

Також довго не вирішувалося питання про опіку над дітьми. Джолі наполягала на одноосібній опіці, Пітт вимагав права на взаємну опіку. У 2021 році Бред виграв позов по даному пункту.

З того часу він намагається якнайчастіше зустрічатися з дітьми, проте Меддокс категорично відмовляється від спілкування з батьком.

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