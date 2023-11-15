Реабілітація та реінтеграція ветеранів: Табурець закликав вітчизняний бізнес розвивати цільові програми

Реабілітація та реінтеграція ветеранів, збереження людського капіталу є однією з найбільших викликів для української економіки та вітчизняного бізнесу. Про це ішлося в рамках третьої панелі «Людський капітал — як найдорожча інвестиція» Черкаського міжнародного економічного форуму-2023.

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«Архіважливим є питання реінтеграції та реабілітації наших ветеранів. Я хотів би закликати кожного роботодавця розробити власну стратегію реінтеграції ветеранів на робочих місцях. Зі свого боку ми, влада, сьогодні дуже велику увагу звертаємо на розвиток реабілітаційних спроможностей в регіоні. Після Перемоги повернеться 1,5 мільйона ветеранів. Вони повернуться насамперед до своїх родин, у свої громади, на свої робочі місця. Від того, наскільки мі всі з вами будемо готові до їх зустрічі, залежить, чи залишаться вони в Україні, чи поїдуть до своїх родин за кордоном. І ще раз наголошую: це наше спільне завдання. Держава розробляє ветеранську рамку. Міністерства й відомства її реалізовують, регіони та громади створюють власні програми роботи з ветеранами. І все це посилюється свідомою позицією бізнесу», — такі пріоритети у частині роботи з ветеранами зазначив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець у своєму виступі перед учасниками форуму.

Водночас, за інформацією Дмитра Ливча, співзасновника Центру економічного відновлення, виконавчого директора EasyBusiness, ступінь ураження людського капіталу в Україні настільки серйозний, що лише спільними зусиллями держави та бізнесу можна запустити ефективні програми з його відновлення: «Україна може втратити до $ 255 млрд через негативний вплив війни на людський капітал. Ми окремо виділяємо такі складові: 10% ВВП — потреби у відновленні освітньої складової, 16,4% ВВП — складової охорони здоров’я, 110,6% - соціальної складової, 141,6% - економічної складової».

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В роботі Черкаського міжнародного економічного форуму-2023 взяли участь народні депутати України, представники Кабінету міністрів, державних компаній, міжнародних та українських інвесторів, науковці, експерти з різних секторів економіки. В рамках роботи форуму було укладено низку угод про співробітництво між інвесторами та представниками регіональної влади. Зокрема, підписано меморандум про створення на Чигиринщині нового виробництва високопротеїнових кормових добавок і тваринних жирів, а також підписано угоду про запуск проєкту «Черкаська індустріальна економіка».

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