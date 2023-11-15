Найуспішніший підрядник армії: ЗМІ дізнавалися, як і над чим зараз працює «Українська бронетехніка»

New York Times називає «Українську бронетехніку» найбільшим приватним постачальником зброї для потреб Сил оборони на початковому етапі великої війни, пише Forbes.

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За словами гендиректора підприємства Владислава Бельбаса, до повномасштабного вторгнення продажі мінометів 60 мм, 82 мм та 120 мм сягали кількох сотень на рік. Після початку великої війни компанія вже виготовила понад тисячу мінометів.

«Наприклад, 120-й міномет ми випробовували понад два роки, у ході тестування провели понад 5 500 пострілів. Але зараз наш 120 мм міномет — єдиний серед українських виробників взято на озброєння», — зазначив Бельбас.

У 2022-му виробник бронеавтомобілів «Варта» та «Новатор» переніс виробництво в безпечне місце та зміг збільшити виторг у 127 разів — до 13 млрд грн.

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«Українська бронетехніка» продовжує виробляти та постачати бронеавтомобілі «Новатор», а також із метою задоволення потреб наших оборонців розробляємо машину на заміну «Варти» без білоруських комплектуючих. Представимо її найближчим часом", — додав він.

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За його словами, наступного року Мінстратегпром декларує максимальне залучення внутрішнього виробника до виконання оборонного замовлення.

«Працюємо, щоб суттєво збільшити українську частку в загальному обсязі закупівель», — каже Бельбас.

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