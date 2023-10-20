Витримує підрив: український бронетранспортер «Новатор» зберіг життя екіпажу

Компанія «Українська бронетехніка», яка виробляє бронетранспортер «Новатор», розповіла, як ця техніка поводиться на полі бою. Про це йдеться у дописі компанії на власній сторінці у Facebook.

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«Під час виконання бойового завдання на одному з гарячих напрямків СБА „Новатор“ наїхав на протитанкову міну. В авто був екіпаж в повному складі. Всі живі», — йдеться у повідомленні.

Відмічається, що авто зазнало суттєвих ушкоджень, але бронекапсула витримала підрив, залишилася неушкодженою та зберегла життя наших військових.

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«На сьогодні бронеавтомобіль евакуйовано та передано нашій сервісній бригаді. Ми вже працюємо над тим, щоб якнайшвидше відновити „Новатор“ та повернути бійцям на фронт. Працюємо на Перемогу!» — додали в компанії.

Нагадаємо, раніше ФАКТИ повідомили, що «Українська бронетехніка», східноєвропейський промисловий конгломерат Czechoslovak Group та європейське відділення американської корпорації General Dynamics розглядають можливість виробництва БМП ASCOD.

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