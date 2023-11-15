37.32 / 37.85 40.08 / 40.89
Київ: +11
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Згоріли сотні дронів: росЗМІ повідомляють про НП на підприємстві з виробництва безпілотників-камікадзе

13:11 15 листопада 2023
Пожежа

В росії, де нещодавно «бавовна» фіксувалася на пороховому заводі в Тамбовській області, напередодні ввечері повідомлялося про пожежу в Курганинську (Краснодарський край). Спочатку йшлося про НП в місцевій військовій частині, проте пізніше було озвучено й іншу версію.

Як стверджує канал «Кремлевская табакерка», вночі вщент вигорів цех з виробництва FPV-дронів для російської армії, розташований поблизу військової частини. Чи це правда, сказати складно.

Автори каналу стверджують, що російські силовики шукають тих, хто може бути причетний до спалаху в цеху, а місцеві кажуть, що чули звук, схожий на безпілотник, проте «плутаються у своїх свідченнях». Неофіційні джерела каналу натякають на атаку «новим типом безпілотників, які поки що не в змозі розпізнати російські ППО та системи РЕБ». Також наголошується, що недавня атака на Тамбовський пороховий завод була дуже схожа на нинішню.

Заявляється, що згоріло більше сотні готових дронів, і що силовики розслідують НП за статтею про диверсію. Розглядаються дві версії: робота диверсантів чи місцевих жителів, які виступають проти війни в Україні.

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося про причетність української розвідки до НП на залізниці у російській Рязанській області, де через підрив залізничного полотна зійшли з рейок 19 вагонів вантажного поїзда.

Фото — скріншот

РЕКЛАМА

150

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Щурик-кулінар

Дівам — хороші новини, Рибам — вдалі знайомства, Овнам — цікаві ідеї: гороскоп на день Щура-Кулінара

колонія на Кубані

Тисячі українських в’язнів, насильно вивезених з Херсонської області, утримують у тюрмах Кубані (відео)

Пенсії в Україні

Частині українців зменшать пенсії у 2024 році: кому та чому

Гороскоп

Щасливчики тижня: вдача чекає на п'ять знаків зодіаку на тижні з 13 по — 19 листопада

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту