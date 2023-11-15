Згоріли сотні дронів: росЗМІ повідомляють про НП на підприємстві з виробництва безпілотників-камікадзе

В росії, де нещодавно «бавовна» фіксувалася на пороховому заводі в Тамбовській області, напередодні ввечері повідомлялося про пожежу в Курганинську (Краснодарський край). Спочатку йшлося про НП в місцевій військовій частині, проте пізніше було озвучено й іншу версію.

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Як стверджує канал «Кремлевская табакерка», вночі вщент вигорів цех з виробництва FPV-дронів для російської армії, розташований поблизу військової частини. Чи це правда, сказати складно.

Автори каналу стверджують, що російські силовики шукають тих, хто може бути причетний до спалаху в цеху, а місцеві кажуть, що чули звук, схожий на безпілотник, проте «плутаються у своїх свідченнях». Неофіційні джерела каналу натякають на атаку «новим типом безпілотників, які поки що не в змозі розпізнати російські ППО та системи РЕБ». Також наголошується, що недавня атака на Тамбовський пороховий завод була дуже схожа на нинішню.

Заявляється, що згоріло більше сотні готових дронів, і що силовики розслідують НП за статтею про диверсію. Розглядаються дві версії: робота диверсантів чи місцевих жителів, які виступають проти війни в Україні.

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Раніше повідомлялося про причетність української розвідки до НП на залізниці у російській Рязанській області, де через підрив залізничного полотна зійшли з рейок 19 вагонів вантажного поїзда.

Фото — скріншот

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