В українській розвідці підтвердили причетність до підриву товарного поїзда під Рязанню, — ЗМІ (відео)

До аварії на залізниці в російській Рязанській області, де вранці 11 листопада через підрив залізничного полотна зійшли з рейок 19 вагонів вантажного потягу, причетна українська розвідка.

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Як повідомляє «Суспільне», джерела розповіли, що це — «операція ГУР». Зазначається, що жертв серед цивільного населення немає, і що на найближчий час військова логістика для ворога в цьому районі буде ускладнена.

У московській залізниці заявили, що «на рух пасажирських та приміських поїздів ситуація не вплинула».

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Російькі пабліки пишуть, що вагони перевернулися після «хлопків», і що помічник машиніста зазнав невеликих травм.

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Нагадаємо, що це не перший подібний інцидент в рф — у травні цього року на Брянщині через пошкодження полотна зійшов з рейок потяг з нафтопродуктами. Лунала версія, що незадовго до цього стався підрив колії.

Фото з мережі

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