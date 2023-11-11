Безпілотники атакували військове КБ у Підмосков'ї та пороховий завод під Тамбовом, а в Рязані пущено під укіс потяг, — росЗМІ (фото, відео)
У ніч на 11 листопада росіяни завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Україні, водночас на території самої країни-агресорки теж було «голосно» і навіть дуже.
Як пише «База», в Рязанській області росії в результаті підриву залізничного полотна зійшли з рейок 19 вагонів вантажного потягу. Це сталося близько 7 ранку на перегоні Рибне — Блок пост. Травмований помічник машиніста.
А в російському Котовську (Тамбовська область) «бавовна» пролунала на пороховому заводі. Повідомлялося, що «пожежа охопила 300 «квадратів», яку «швидко погасили». Стверджується, що постраждалих немає.
А у підмосковній Коломині щось трапилося в районі «Конструкторського бюро машинобудування», куди з'їхалися машини рятувальників, поліції та медиків. На цьому підприємстві виробляються переносні зенітні ракетні комплекси, комплекси ППО, протитанкові ракетні комплекси, оперативно-тактичні ракетні комплекси та комплекси активного захисту.
В російському міноборони заявили, що напередодні ввечері «черговими засобами ППО два українські безпілотні літальні апарати перехоплені над територією Смоленської та Московської областей».
Раніше в ГУР Міноборони України підтвердили поразку малих десантних кораблів чорноморського флоту росії в окупованому Криму.
Фото «Меш»96