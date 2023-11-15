«Жахлива несправедливість»: організатора вбивства російської журналістки Політковської помилували завдяки війні в Україні

У росії, яка веде повномасштабну війну проти України, помилували організатора вбивства журналістки Ганни Політковської. Її діти та редакція «Новой газеты» назвали помилування «фактом жахливої несправедливості».

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На сайті «Новой газеты» опубліковано заяву Віри та Іллі Політковських, а також редакції видання у зв’язку з помилуванням за участь у війні проти України колишнього оперуповноваженого Сергія Хаджикурбанова, засудженого за вбивство журналістки Політковської.

«Для нас це „помилування“ — не свідчення спокути провини та каяття вбивці. Це — жахливий факт несправедливості та свавілля, наруга над пам'яттю людини, вбитої за свої переконання та виконання професійного обов'язку», — йдеться у заяві.

Як повідомив його адвокат, Хаджикурбанов був помилований, після того, як уклав контракт як ув'язнений, а зараз бере участь у бойових діях як «вільнонайманий військовий».

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У 2014 році Хаджикурбанова було засуджено до 20 років колонії за організацію вбивства Політковської, яке було скоєно в 2006 році. Замовників убивства журналістки знайдено і засуджено не було.

«Коментувати тут нема чого. Вимагати нема від кого. Шукати справедливість безглуздо — її закрили до карцеру за дискредитацію влади. А вбивці робитимуть те, що вони звикли, знущаючись над жертвами, їхніми родичами та друзями, свідками, судом, законом і державою, яка виявилася настільки слабкою, що звернулася до них за допомогою та поблажливістю», — йдеться у заяві, опублікованій «Новой газетой».

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Як писали «ФАКТИ», 2 вересня 2004 року Політковська летіла з Москви до Беслана, де бойовики захопили дітей та вчителів у школі. У літаку Ганні стало погано, вона знепритомніла. Політківську госпіталізували у Ростові-на-Дону. Діагноз — отруєння невідомими токсинами. Журналістка була впевнена, що отруту їй підсипали до чаю, який вона випила на борту літака. Проте якимось чином зразки аналізів, які в неї брали у лікарні, було знищено. Політковська вижила тоді. Проте 7 жовтня 2007 року її вбили у ліфті в Москві, в будинку, де вона жила. Їй було 48 років.

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