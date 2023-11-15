Вночі ворог накрив вогнем Селідове: є загиблі та поранені (фото, відео)

У ніч проти середи, 15 листопада, ворог у черговий раз вдарив ракетами по Україні — у місті Селидове, що на Донеччині, пошкоджено житловий будинок.

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Як повідомляють в ДСНС, зруйнований під’їзду 4-поверхового будинку.

Фото ДСНС

Співробітники надзвичайної служби спільно з поліцейськими врятували поранених чоловіка та жінку, яких доставили до медичного закладу.

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Також із пошкодженої квартири на 4-му поверсі рятувальники допомогли вибратися трьом людям, серед яких і дитина.

Фото ДСНС

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На жаль, під завалами знайшли тіло загиблої жінки. Ймовірно, під руїнами ще залишається щонайменше одна особа.

Фото ДСНС

Загалом протягом доби ворог завдав 8 ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. На жаль, є загиблі та поранені.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося понад 60 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де наші воїни відбили 8 атак.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Надії та Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 12 атак окупантів біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Також Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку противник не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії ворога в районах Новокалинового, Авдіївки, Северного, Тоненького, Водяного та східніше Первомайського Донецької області. Тут Сили оборони відбили 17 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили 20 атак.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили 2 атаки ворога поблизу Старомайорського Донецької області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, відкидають противника з прибережних вогневих позицій, прицільно наносять вогневе ураження по тилових районах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони знищено штурмовик Су-25, 2 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131», 17 розвідувальних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 17 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони та склад паливно-мастильних матеріалів противника.

Фото Генштабу ЗСУ

Раніше військовий історик, офіцер служби генштабу австрійської армії, голова одного з відділів Військової академії у Відні полковник Маркус Райснер зазначав, що росіянам вдалося нав'язати Україні вигідну їм позиційну війну. На його переконання, наразі «настав момент підвести риску під літнім наступом та підготувати Україну так, щоб вона знову могла розпочати наступ навесні». За словами експерта, для цього ЗСУ необхідно поставити 150 танків, 300 БТРів, 200−300 артилерійських систем.

Фото ДСНС

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