Вбила блискавка: на Полтавщині поховали 16-річного спортсмена

У Горішніх Плавнях провели в останню путь Богдана Салівона. Церемонія прощання відбулася на міському цвинтарі. Провести хлопця в останню путь прийшло багато людей — рідні, близькі, друзі, колишні однокласники, одногрупники з училища, а також колектив дитячо-юнацької спортивної школи № 3, де тренувався Богдан, повідомляє ресурс «Горішні Плавні Online». Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Польщі блискавка вбила 21-річного українця.

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«Під час церемонії прощання люди з великим жалем і сумом говорили про загибель Богдана як болючу втрату для родини та всіх, хто його знав, про життя та здобутки юного спортсмена, його мрії про олімпійські п'єдестали, які тепер, на жаль, ніколи не здійсняться», — зазначають місцеві журналісти.

Відомо, що Богдан Салівон після закінчення 9 класу вступив до Вищого професійного гірничо-будівельного училища міста Горішні Плавні, де навчався за професією «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Водій автотранспортних засобів категорії „С“. Машиніст крана автомобільного».

Тренування 1 листопада стало для Богдана останнім. Нещасний випадок стався близько 17:20.

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За попередньою інформацією, під час тренування на затоці Барбара група з п'яти веслувальників поверталась до берега через погіршення погодних умов. У каное, в якому перебував Богдан, влучила блискавка. Внаслідок цього спортсмен зник у воді. Пошукові заходи зниклого хлопця тривали близько 4 годин. До пошуків залучались поліцейські, рятувальники, ''Муніципальна варта'' та громадськість.

Від ДСНС було залучено 10 рятувальників, зокрема й водолази, а також 3 одиниці техніки й 2 човни. Того ж дня о 22:10 неповнолітнього виявили та підняли на берег під час обстеження водойми біля Горішніх Плавнів. На жаль, врятувати йому життя не вдалося.

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