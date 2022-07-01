«Врятувати ніхто не зміг»: у Польщі блискавка вбила 21-річного українця

Інцидент стався на горі Гевонт у польських Татрах біля міста Закопане.

Під час бурі та зливи блискавка влучила в одного із туристів, який був на вершині. На місце трагедії відправили медичний гелікоптер, повідомляє місцеве видання polsatnews.pl.

«На місці працювали п'ятеро рятувальників, які провели попередні реанімаційні заходи. Під час проведення реанімаційних заходів пацієнта підібрали гелікоптером і передали до карети швидкої допомоги на аеродромі Закопане. На жаль, через пару годин о 19 годині в лікарні констатували смерть туриста».

Відомо, що загиблим внаслідок удару блискавки виявився 21-річний громадянин України. Наразі правоохоронці Польщі намагаються знайти й опитати свідків випадку, аби можна було встановити всі деталі трагедії.

Натомість рятувальники закликають туристів утриматись від походів до гір Польщі, бо висока вірогідність сильного шторму.

Фото https://www.facebook.com/1909.topr

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