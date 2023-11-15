«Як у холодний басейн»: Jerry Heil про причини повернення з Америки

Минулого року через навчання у Берклі співачка, хітмейкерка і авторка пісень Jerry Heil, яка стала учасницею національного відбору на «Євробачення», майже весь час була у Сполучених Штатах. Наразі вона вже тривалий час в Україні і навіть встигла заснувати власний лейбл та стала лауреаткою музичної премії. В проєкті «Тихий вечір з Оленою Кравець» артистка зізналася, чому вирішила призупинити своє навчання в музичному коледжі Берклі у США.

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«В коледжі взагалі неможливо навчатися онлайн, тому що це музичний заклад, практична, прикладна наука, тож ти маєш бути там, щоб навчатися, — розповіла співачка. — Я приїхала в Україну для того, щоб заземлитися і зрозуміти, для чого я була там. Навчатися в Берклі — це мрія всього мого свідомого музикантського життя. Я складала вступні іспити ще до повномасштабного вторгнення, і коли воно почалося, я взагалі забула, що туди вступала.

Я сиділа у квартирі у ледь знайомих німців, які мене прихистили, коли мені прийшло сповіщення: «Вітаємо! Ви вступили!». У мене шок і стрес. Я і рада, і не знаю, що робити. Як туди їхати, за що їхати? Я напередодні придбала батькові машину за ті кошти, які відкладала на навчання. Я стрибнула туди, як у холодний басейн — вирішила їхати й на місці розбиратися. Але коли в країні війна, ти думками там. На парах я постійно читала новини. Я зрозуміла, що замість того, щоб інтегруватися, приймати цю культуру, спостерігати за ними, створювати щось, що б об'єднувало нашу культуру з їхньою, я постійно тут".

Співачка розповіла, що не забирала документи.

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«Так співпало, що в мене наклюнулися тут суперпроєкти, за які я вдячна долі, — сказала артистка. — Намалювався дуже красивий проєкт, і якщо я по собі його залишу, то розумітиму, що щось зробила для країни. Я не кинула навчання, а призупинила його. Його можна призупиняти. Це щось типу нашої академвідпустки, але на будь-який час».

«ФАКТИ» писали, що популярна співачка Гайтана оголосила про розрив з продюсером.

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