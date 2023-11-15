Популярна актриса Ксенія Мішина, яка нещодавно побувала у Ізраілі, відверто спілкується зі своїми шанувальниками на сторінці у соціальній мережі. Акторка вирішила розповісти, що відчуває від хейту і як на нього реагує.

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«Кожна оцінка чи судження є просто думкою, простою точкою зору, — написала Ксенія. — І цієї точки зору не було, поки ми не народилися. Все, що ми про себе думаємо, всі наші переконання — це наслідки того, що ми дізналися після свого народження. Від мами, тата, суспільства. Вони передали нам інформацію, якими ми повинні бути, і якими бути не можна. Нас познайомили зі стандартами, нам нав'язали погляди. І ми з цим погодились».

Мішина каже, що люди інтерпретують себе згідно з усім, що знають.

«Сьогодні ми хороші, завтра погані, винні, божевільні, сильні, слабкі, красиві, потворні, — зауважила акторка. — Ми ті, якими себе вважаємо в залежності від обставин… Так, частенько хочеться вірити в те, у що ми повірили. Але цей образ абсолютно брехливий. Реальне Я — унікальне, і воно не має нічого спільного з тим, що ми знаємо про себе».

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Шанувальники акторки розділили її думку, зауваживши, що і не сподівались на такі глибокі думки від неї.

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«Більш розумна, аніж красива», — написали у коментарях.

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