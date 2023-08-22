«Наш Ізраїль почався не дуже круто»: Ксенія Мішина поскаржилася на недобросовісних орендодавців

Акторка Ксенія Мішина, яка нещодавно здивувала витівкою в Карпатах, разом із сином Платоном поїхала до Ізраїлю. Там живе прабабуся зірки, з якою вона давно не бачилася. Також до Ізраїлю приїхала мама Ксенії, яка мешкає в тимчасово окупованому Криму.

Мішина вирішила найняти квартиру в районі поруч з рідними. Проте це виявилося непростим завданням. Варіантів було не так вже й багато.

«Скажу чесно, знайти для нас тут житло для мене стало проблемою. Мені потрібно було це зробити в певному місці, неподалік від моєї прабабусі. Я так намучилась… Я ніколи не могла уявити, що в такій країні дуже складно знайти нормальне житло», — зізналась знаменитість.

Зрештою через пошук на сайті акторка винайняла ніби пристойне помешкання. Судячи з фото, це була досить простора сучасна квартира.

Але, коли Ксенія приїхала, побачила неприємну картину. Квартира була дуже брудною, скрізь пил, шафи звалені сміттям, а кухонним приладдям взагалі неможливо користуватися. Ксенія показала на фото, як насправді все виглядало.

Вона також розповіла, що стіни виявилися обшарпаними, подушки — теж в жахливому стані. Тож акторці довелося все прибирати.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Володимир Остапчук з новою дружиною облаштовує свій заміський будинок. Колишня дружина шоумена вимагає розподілу нерухомості.

Також Ілона Гвоздьова показала свій будинок, який вони з чоловіком будували понад три роки.

529

Читайте нас у Facebook та Instagram