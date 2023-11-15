Прокуратура просить для Ступки три роки позбавлення волі за «п'яну» ДТП

У справі водія Range Rover, який влаштував ДТП у стані алкогольного сп’яніння, відбулися судові дебати — прокурор просив суд призначити йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 5 років.

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Як нагадують в Київській міській прокуратурі, дорожня пригода сталася 4 квітня у Голосіївському районі Києва. Тоді водій Range Rover, рухаючись вулицею Федорова у напрямку перехрестя з вулицею Малевича, виїхав на зустрічну смугу та скоїв наїзд на припаркований на вулиці Mitsubishi. Внаслідок ДТП чоловік, який перебував у легковику, отримав травми та був госпіталізований. Водія Range Rover затримали на місці події, прилад «Драгер» показав 1, 62 проміле алкоголю в його крові.

Тоді ж повідомлялося, що за кермом був відомий актор Остап Ступка, якому навесні обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.



«Попередньо подія була кваліфікована за ч. 1 ст. 286−1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження). Проте, враховуючи висновки судово-медичної експертизи, яка встановила, що спричинене потерпілому тілесне ушкодження є тяжким, кримінальне провадження перекваліфіковано на ч. 2 ст. 286−1 КК України», — йдеться у повідомленні.



Після виступу сторін у судових дебатах суд оголосив перерву перед останнім словом обвинуваченого.

Наступне судове засідання призначене на 23 листопада 2023 року.

Раніше водій, який постраждав у ДТП та кілька днів провів у реанімації, розповідав, яку допомогу йому надавав Остап Ступка.

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Фото з Вікіпедії

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