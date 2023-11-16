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Запроваджувала освітні стандарти рф: у Херсоні затримали адептку «руського міра»

14:35 16 листопада 2023
затримання

Співробітники Служби безпеки України у Херсоні викрили ще одну прихильницю рашизму.

За даними спецслужби, після окупації міста зрадниця підтримала російських загарбників та погодилась очолити «канцелярію» у захопленому на той час місцевому університеті.

На цій «посаді» зловмисниця виконувала вказівки гауляйтера Сальдо щодо запровадження російських «стандартів» освіти в окупованій частині на півдні регіону.

Для цього займалась «переформатуванням» документообігу в захопленому виші згідно з вимогами міносвіти рф.

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Згодом фігурантка отримала російський паспорт та «голосувала за приєднання» Херсонщини до складу країни-агресора.

Також вона була активною учасницею пропагандистських заходів місцевої окупаційної адміністрації, де закликала херсонців підтримати загарбників у війні проти України.

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Крім цього, зловмисниця масово поширювала кремлівські наративи на власній сторінці в заборонених «Однокласниках». Там вона героїзувала бойовиків окупаційних угруповань рф та виправдовувала тимчасове захоплення Криму.

Після звільнення Херсона прихильниця рашизму залишилась у місті та продовжила періодично «розганяти» ворожу інтернет-пропаганду.

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Співробітники СБУ затримали її у власному помешканні.

Під час обшуків в її квартирі вилучено документи, які підтверджують роботу на окупантів у виші, фото зловмисниці з російськими військовими у захопленому Херсоні, а також прокремлівську символіку та інші докази незаконної діяльності.

Наразі зрадниці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436−2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисниці загрожує до 5 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, днями співробітники СБУ затримали двох ворожих поплічників, які «полювали» на Patriot та фотографували наслідки «прильотів» по Києву та Черкасах.

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