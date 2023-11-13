Знімали на відео «прильоти» у Києві та Черкасах: СБУ знешкодила російських мисливців за Patriot'ами

Співробітники СБУ, які нещодавно викрили мешканку Одещини, яка наводила ракети на місця розташування ЗСУ та «зерновий коридор», затримали двох ворожих поплічників, які «полювали» на Patriot та фотографували наслідки «прильотів» по Києву та Черкасах.

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Як повідомляють в Службі безпеки, одного із зрадників затримали напередодні виїзду до країни-агресорки.

Фото СБУ

За даними слідства, одного з фігурантів найбільше цікавили орієнтовні координати базування систем української ППО, у тому числі зенітно-ракетних комплексів Patriot. Також зловмисники виїжджали на місця повітряних ударів агресора та фотографували наслідки ворожих «прильотів». Приховані фотознімки робили з різних ракурсів та прив’язкою до місцевості.

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Фото СБУ

«Встановлено, що після ракетної атаки рф по Черкасах 21 вересня цього року жінка зробила приховані фото пошкодженої будівлі у центрі міста та переслала їх своєму спільнику, громадянину рф, який проживає в Києві. За наявними даними, після отримання „звіту“ з уточнюючими відомостями щодо наслідків ураження, киянин намагався виїхати до росії. Поїздку планував через територію ЄС як особа непризовного віку», — йдеться у повідомленні.

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Зловмисника затримали після того, як він вже придбав квитки до однієї з європейських країн. Ним виявився доктор філософії, колишній викладач одного із Чернігівських закладів вищої освіти. У 2015 році він виїздив до тимчасово окупованого Криму, де й отримав російський паспорт. Невдовзі він повернувся до Києва, а вже після початку повномасштабного вторгнення рф розпочав приховано відслідковувати місця базування Сил оборони в столиці.

Тим часом на каналі «Оперативний ЗСУ» називають імена затриманих: Валерій Маслов та його коханка — масажистка Людмила Броздніченко.

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Фото "Оперативний ЗСУ"

Слідчі Служби безпеки кваліфікували протиправні дії затриманих за двома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, що нещодавно суд засудив до 15 років позбавлення волі мешканця Сумщини, який на початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну провів до Київщини більше сотні одиниць техніки окупаційної армії.

Фото СБУ

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