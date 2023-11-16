Ніцца забороняє куріння на пляжах: стало відомо, що вплинуло на це рішення

В той час, як в Україні тільки збільшують штрафи за куріння в громадських місцях, у місті Ніцца, розташованому на півдні Франції, вирішили більш радикальними методами боротися зі шкідливим впливом тютюну. З літа 2024 року там заборонять куріння на всіх пляжах. Недопалки є основним джерелом забруднення в місті та становлять загрозу для берегової лінії Ніцци, підкреслив мер Крістіан Естрозі, повідомляє RMF FM.

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Щорічно на вулицях п’ятого за величиною міста Франції викидається 150 мільйонів недопалків. Наступного літа буде введено заборону на куріння на всій загальнодоступній набережній Ніцци. Таке рішення було прийнято спільно з Лігою проти раку.

Ніцца, яка прийматиме Океанський саміт ООН у 2025 році, хоче позбутися недопалків і курців біля моря, щоб показати приклад. З цією метою до того часу місто також обмежить використання пластику.

Тим часом прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак також впроваджує революційну антитютюнову політику. У планах його уряду — досягнути статусу країни, вільної від тютюнового диму, до 2030 року.

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