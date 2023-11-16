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Ніцца забороняє куріння на пляжах: стало відомо, що вплинуло на це рішення

20:45 20 листопада 2023
Ніцца

В той час, як в Україні тільки збільшують штрафи за куріння в громадських місцях, у місті Ніцца, розташованому на півдні Франції, вирішили більш радикальними методами боротися зі шкідливим впливом тютюну. З літа 2024 року там заборонять куріння на всіх пляжах. Недопалки є основним джерелом забруднення в місті та становлять загрозу для берегової лінії Ніцци, підкреслив мер Крістіан Естрозі, повідомляє RMF FM.

Щорічно на вулицях п’ятого за величиною міста Франції викидається 150 мільйонів недопалків. Наступного літа буде введено заборону на куріння на всій загальнодоступній набережній Ніцци. Таке рішення було прийнято спільно з Лігою проти раку.

Ніцца, яка прийматиме Океанський саміт ООН у 2025 році, хоче позбутися недопалків і курців біля моря, щоб показати приклад. З цією метою до того часу місто також обмежить використання пластику.

Тим часом прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак також впроваджує революційну антитютюнову політику. У планах його уряду — досягнути статусу країни, вільної від тютюнового диму, до 2030 року.

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