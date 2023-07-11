Нові штрафи за куріння: що заборонено і скільки доведеться платити

З вівторка, 11 липня, набрали чинності прийняті у грудні 2021 року зміни до законодавства щодо охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну.

Відповідно до закону під забороною опинилася реклама тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин до них. Крім того, щодо реалізаторів тютюнових виробів неповнолітнім особам встановлено штраф у розмірі 1020 грн (при повторному порушенні протягом року сума зросте вдесятеро — до 10200 грн).

Також встановлено штрафи за куріння електронних сигарет в громадських місцях та приміщеннях — 51−170 грн (у разі повторного протягом року порушення — 170−340 грн).

Зазначимо, що законом оновлено поняття «громадське місце» — такими визначаються частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна чи відкрита для населення вільно або за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, у тому числі під'їзди будівель і споруд, а також підземні переходи, стадіони і паркінги.

Цим же нормативним актом заборонено і виробництво (крім виробництва для експорту), торгівля та імпорт для продажу України сигарет, що містять смако-ароматичні добавки. Втім, сигарети, вже випущені в обіг, можуть перебувати в обігу ще протягом року.

У МОЗ опублікували інфографіку, де підсумували антитютюнові новації.

Зазначимо, що в європейських країнах використання електронних цигарок в громадському транспорті опинилося під забороною набагато раніше.

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