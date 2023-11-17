Скорпіони заведуть корисні знайомства, а Риби ризикують зробити серйозну помилку: гороскоп на 17 листопада 2023 року

Завершується черговий робочий тиждень, на які астрологи давали поради всім представникам зодіакального кола. П`ятницю, 17 листопада, називають днем, коли втілювати плани у життя варто лише тоді, коли є впевненість у своїх силах. В іншому випадку активні дії варто перенести на інший час, бо успіху вони не матимуть. День є невдалим і для старту нових проєктів. Є вірогідність, що їхні результати будуть кардинально відрізнятимуться від того, на що ви розраховували.

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Овен

Сьогодні вдалий час, щоб абстрагуватися від ситуації і поглянути на свою роботу збоку. Так ви зможете побачити помилки і зрозуміти, куди рухатися далі. Зірки радять провести день спокійно, в тиші, прислухатися до своїх думок. Вечір проведіть у сімейному колі, розслабтеся, інформує Ukr.Media.

Телець

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Ви зіткнетеся з несподіваними складнощами у своїй діяльності, а також відчуєте нерозуміння і напруженість із боку колег. Постарайтеся зберігати доброзичливий настрій, проявляйте ввічливість. Не виключено, що якісь важливі люди або партнери зроблять вам пропозицію.

Близнюки

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Проведіть більше часу з близькими людьми, поділіться з ними своїми переживаннями. Близнюки можуть отримати важливі звістки, які надихнуть їх почати новий складний проєкт. Впевненість у своїх силах збільшить вашу працездатність. Ваші домашні вихованці потребують уваги.

Рак

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Сьогодні корисно більше розповідати оточенню про свої плани або ідеї, питати їхньої думки. Поради або критика від професійних людей будуть дуже корисні Ракам 17 листопада і допоможуть досягти поставлених цілей. Нові знайомства можуть перерости в серйозні стосунки.

Лев

Особливу увагу цього дня Левам потрібно приділити фінансовим питанням. Можливо, вам надійде вигідна пропозиція. Не витрачайте великі суми на незаплановані покупки: є ймовірність купити неякісну річ. Також корисно бути економнішими в щоденних витратах.

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Діва

Зранку вам доведеться вирішувати побутові та господарські питання. Діви прекрасно впораються з рутинною домашньою роботою і зроблять свій дім затишним і красивим. Купівля нових предметів інтер'єру або товарів для кухні підніме вам настрій. Проведіть час на повітрі, погуляйте.

Терези

Вдалий день, коли невеликі бажання Терезів можуть почати виконуватися. Швидше домогтися результатів допоможуть ваші старі й нові знайомі та партнери. Тому зірки радять підтримувати ділові зв'язки і не втрачати минулі контакти. Розкажіть начальству про свої незвичайні ідеї.

Скорпіон

Більше спілкуйтеся і знайомтеся. Зв'язки, які ви встановите цього дня, будуть міцними і незабаром стануть вам у пригоді. Також ваші минулі контакти будуть корисні в майбутніх проєктах. Намагайтеся знизити рівень тривожності: розмовляйте з близькими людьми про свої проблеми, гуляйте, займайтеся спортом.

Стрілець

Сьогодні багато часу вам доведеться приділяти домашнім справам, вирішувати побутові питання. Можливо, це не те, чим ви планували сьогодні займатися, але деякі речі не можуть чекати. Зірки радять Стрільцям 17 листопада закінчувати старі проєкти, звільняти місце для нових ідей.

Козоріг

Призначайте всі складні і важливі справи на першу половину дня. У Козерогів зранку буде високий рівень енергії, і вони зможуть зрушити з мертвої точки навіть непрості й серйозні питання. Не бійтеся ризикувати або експериментувати в роботі: зірки на вашому боці і ви досягнете успіху.

Водолій

Прислухайтеся до думки близьких, не йдіть на конфронтацію, якщо вас щось не влаштовує. Сьогодні обставини складаються так, що Водоліям необхідно підлаштовуватися під оточення і дотримуватися правил. Можливо, вам доведеться займатися цікавою роботою, яка вас захопить.

Риби

Потрібно зменшити свою ділову активність і більш вдумливо ухвалювати рішення. Якщо цього не зробити, можна зробити серйозну помилку, яка вплине на вашу кар'єру. Зробіть паузу, переключіть свою увагу на приємні заняття, постарайтеся заспокоїтися. Допомога близьких 17 листопада буде дуже доречною.

Раніше астрологи називали три знаки зодіаку за Східним гороскопом, для яких у 2024 році починається період успіхів й процвітання, який триватиме цілих п'ять років.

Фото Pixabay

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