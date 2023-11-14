Тисячі українських в’язнів, насильно вивезених з Херсонської області, утримують у тюрмах Кубані (відео)

В росії зараз перебуває безліч українских громадян. І це не тільки військовополонені. Їх іноді вдається визволити в обмін на полонених росіян. Час від часу завдяки міжнародному розголосу вдається повернути додому викрадених росіянами дітей. Але є ще й тисячі наших цивільних громадян, яких насильно вивезли до росії, — це засуджені, що відбували покарання в українських місцях позбавлення волі й потрапили в окупацію. Більшість із них вже відбула свої терміни й хоче повернутися в Україну, але в рф за такий патріотизм їм виносять нові вироки.

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Про це розповів «Дикий десантник» — російський блогер Асхабалі Алібеков, що тільки-но відбув термін за дискредитацію російської армії у виправній колонії N5 Краснодарського краю (місто Апшеронськ):

— У цьому таборі багато українців. Іх насильно привезли сюди й утримують у заручниках. Це громадяни України, яких перевезли з Херсонської області, де вони відбували покарання. Їм розказують, що їх врятували від бомбардувань. Спочатку їх було 300, тепер лишилося 182. Ці люди попросили мене про допомогу, щоб я про них розповів. Начальник табору, оперативники знущаються з них. Створили їм нестерпні умови, вербують їх, примушують отримувати російські паспорти. А хто не хоче — при звільненні везуть одразу до ФМС (федеральна міграційна служба. — Авт.), а звідти — в суд, де засуджують за незаконний перетин кордону. В кожному таборі Краснодарського краю є українські заручники. Всього тут близько 2400 таких заручників. Прошу всіх, хто це бачить, зрозуміти: тут терористи утримують громадян України. При тому, що всі вони вже амністовані чи відбули терміни покарання, — розповів Алібеков у перші хвилини після виходу з колонії.

Ютубер Асхабалі Алібеков з Новоросійська на псевдо «Дикий десантник» у минулому — десантник, учасник Другої чеченської війни, розвідник-спецпризначенець внутрішніх військ рф. Кілька років оприлюднює свої антипутінські та антивоєнні погляди, звинувачує путіна в розвʼязанні війни з Україною. Після кількох адмінпокарань був засуджений до року й 2 місяців ув'язнення у виправній колонії N5 Краснодарського краю.

Раніше про жахи російського полону «ФАКТАМ» розповідав 29-річний старший солдат ЗСУ Владислав Губар.

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