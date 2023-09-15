Україна повернула тіла ще 51 загиблого військового

Україна репатріювала тіла 51-го загиблого захисника на підконтрольну уряду територію.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.



Зазначається, що передача тіл відбулася завдяки спільній роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ та Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин МВС.

Загалом за два роки роботи вдалося репатріювати тіла 1832 українських військових.

Як відомо, Україна та росія регулярно проводять обмін тілами військових. Востаннє такий обмін пройшов наприкінці серпня, коли Україна повернула тіла 84 загиблих бійців. В той же час росія, як повідомляв керівник Координаційного штабу Юрій Таранюк, передає Україні тіла бійців, яких офіційно визнавали полоненими. Хоча жодних повідомлень про погіршення їхнього здоров'я чи тяжкий стан не було. Це ставить під сумнів якість роботи чи наявність у рф медичної комісії.

Також нагадаємо, що за рішенням уряду родина загиблого військового може отримати 15 млн грн допомоги.

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