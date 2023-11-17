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Події

Понад 100 курсантів морського ліцею в Одесі звернулися до лікарні через отруєння, — ЗМІ

15:53 17 листопада 2023
Отруєння

На Одещині, де раніше двоє дітей отруїлися невідомою речовиною, близько ста курсантів Військово-морського ліцею Одеси отруїлися у своїй їдальні. Про це повідомили джерела у правоохоронних органах, інформує Telegram-канал «Одесса INFO».

До лікарні з ознаками отруєння вже звернулося понад 100 курсантів, 76 госпіталізовано.

«За попередніми даними, вони отруїлися неякісними продуктами харчування у їдальні морського ліцею», — говорить джерело.

Порушено кримінальну справу за статтею про порушення санітарних правил.

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Як писали «ФАКТИ», у вересні цього року цього ж ліцею вже був подібний випадок. Тоді з отруєнням було госпіталізовано десятки курсантів.

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