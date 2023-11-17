Понад 100 курсантів морського ліцею в Одесі звернулися до лікарні через отруєння, — ЗМІ

На Одещині, де раніше двоє дітей отруїлися невідомою речовиною, близько ста курсантів Військово-морського ліцею Одеси отруїлися у своїй їдальні. Про це повідомили джерела у правоохоронних органах, інформує Telegram-канал «Одесса INFO».

РЕКЛАМА

До лікарні з ознаками отруєння вже звернулося понад 100 курсантів, 76 госпіталізовано.

«За попередніми даними, вони отруїлися неякісними продуктами харчування у їдальні морського ліцею», — говорить джерело.

Порушено кримінальну справу за статтею про порушення санітарних правил.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», у вересні цього року цього ж ліцею вже був подібний випадок. Тоді з отруєнням було госпіталізовано десятки курсантів.

РЕКЛАМА

39

Читайте нас у Facebook та Instagram