Мішель Андраде знялася в шостому сезоні серіалу «Корона»

Українська співачка та телеведуча Мішель Андраде засвітилася в культовому серіалі «Корона» від від Netflix. Про це повідомила сама зірка на своїй сторінці в інстаграмі та показала кадри з фільму.

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«Я на Netflix! Я знялася в шостому сезоні культового серіалу „Корона“! Не можу досі в це повірити!», — повідомила артистка.

Мішель дісталась епізодична роль. Вона зіграла роль покоївки на ім'я Б'янка, яка перебувала перебуває на яхті єгипетського мільярдера Мохаммеда Аль-Файєда, син якого зустрічався з принцесою Діаною. Як розповіла Андраде, сцену знімали на острові Майорка в Іспанії у жовтні 2022 року.

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«На початку повномасштабного вторгнення я опинилась у Європі з командою тревел-шоу. Тоді спрямовувала всі сили на допомогу своїм близьким, які були в Україні. Коли зрозуміла, що вони у відносній безпеці, почала планувати життя за кордоном. Шукала контакти людей, які можуть допомогти з роботою в Європі. У такий спосіб я познайомилась у Facebook із однією кастинг-директоркою й надіслала їй резюме», — поділилась Мішель з виданням jetsetter.ua.

Акторка також розповіла, що її затвердили на роль після перших проб, а на майданчику ставилися, як до світової зірки.

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«Надзвичайно вразили масштаб й організація. До мене ставилися, як до акторки першого плану: оплатили перельоти, разом із моєю мамою поселили в готель, надали трансфер й окрему гримерку, яка була схожа на готельний номер із розкладним диваном, телевізором, холодильником, душовою кабіною, халатом і капцями. Рада, що мама була поруч і підтримала в такий момент», — розповіла Мішель.

Нагадаємо, серіал «Корона» заснований на реальних подіях з життя британської королівської родини. У шостому сезоні, який стартував 16 листопада, йдеться про події від 1997-го до 2005 року.

Фото: instagram.com/mishvirmish

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