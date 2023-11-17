Ексголова Держекоінвесту, фігурант численних антикорупційних розслідувань Владислав Якубовський подав до суду на блогера Олександра Кочеткова з вимогою матеріальної компенсації за заподіяну шкоду честі, гідності та діловій репутації. Про це Кочетков повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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«Влітку я написав про скандально відомого Владислава Якубовського — екс-чиновника Януковича (очолював структуру Держекоінвест, яку створили під реалізацію Кіотського протоколу). Якубовський з тих часів позапалював досхочу, і зараз пнеться бути постачальником МО, хоча шлейф від нього сморідний. Так цей Якубовський подав в суд — на мене і тих журналістів-розслідувачів, на чиї матеріали спиралася моя публікація! У таких випадках найкращій захист — це… ні, не напад, а спокійне продовження викривальної роботи», — пише блогер.

Кочетков нагадав, що, за даними розслідування «Української правди», Держекоінвест у 2012 році розподілив 1,7 млрд грн грошей Кіотського протоколу між трьома фірмами, пов’язаними з Юрієм Іванющенком (Юра Єнакієвський) та старшим сином президента Олександром Януковичем. Фірми повинні були виконувати роботи з енергозбереження у закладах бюджетної сфери, але своїх зобов’язань не виконали, в тому числі на об’єктах соціальної інфраструктури.

Також Олександр Кочетков посилається на розслідування «Дзеркала тижня», згідно з яким очолювана Якубовським компанія «Мезон-К» укладала угоди на постачання харчування (а клони цієї фірми — палива) за завищеними цінами, не виконуючи контракти і виводячи гроші на «прокладки».

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Блогер нагадує, що Владислав Якубовський є одним з тіньових розпорядників фірми «Трейд Коммодіті», яка була викрита на корупційних схемах постачання палива і мастил для «Укрзалізниці» та Міноборони.

«Під цю структуру прописувалися тендери державних монополій. І „Трейд Коммодіті“ вправно доїв ці монополії у партнерстві із двома знаковим зрадниками України — Олександром Пономарьовим та Віктором Медведчуком. Причому відбувалося це з показовою брутальністю та цинізмом: звичайних прибутків було замало, тому змішували авіаційний керосин з базовим мастилом та продавали як „дизель“, постачали бензин, який розшаровувався через два тижні у резервуарах Держрезерву, та моторні мастила, від яких зупинялися українські танки. Були довіреними партнерами „Роснєфті“, отримували від них сировину через Миколаївський порт», — пише Олександр Кочетков.

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Також, за його даними, Якубовський може стояти за компанією «Трейд Граніт інвест», яка влітку цього року намагалася скасувати відкриті торги Prozorro на постачання харчування ЗСУ (на яких було зекономлено більше 4 млрд грн) і повернутися до прямих закритих договорів.

А на даний момент БЕБ розслідує діяльність кількох компаній, які перебувають у сфері впливу «Трейд коммодіті» за організацію схем постачання палива ЗСУ на 2,5 млрд, у ході якої у держави було вкрадено щонайменше 230 млн грн.

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«І ось цей Владислав Якубовський, людина з таким бекграундом, через український суд вимагає від мене та журналістів публічних вибачень… А фактично намагається закрити рота тим, хто заважає йому і далі паразитувати на українській державі, українських Збройних Силах», — резюмує Олександр Кочетков.

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