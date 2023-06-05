Ракети у росії навряд чи закінчаться: експерт розповів, як Україні протистояти атакам ворога

Весь травень майже щодня росія тероризувала Україну, атакуючи її ракетами й не варто думати, що вони колись закінчаться, адже щомісяця вона здатна виробляти десятки цієї зброї.

Натомість, Україні варто зосередитися на посиленні ППО та протидії атакам країни-агресора, заявив у ефірі Апостроф TV експерт з ракетного озброєння Олександр Кочетков.

За його словами, ніхто не знає реальної кількості ракет в росії, оскільки їх значна частина, близько 70% - це розконсервовані, модернізовані ракети. Ба більше — рф щомісяця виробляє близько 50−70 достатньо сучасних ракет, таких як Х-101, Х-555.

«Х-101 може пролетіти 5500 кілометрів, нести 450 кілограмів вибухівки, і це дуже руйнівна зброя. Тобто нам треба не рахувати, скільки в них залишилося — вони не закінчаться ніколи. Треба рахувати наші можливості щодо збиття цих ракет, щодо протидії цим ракетам. І тут є певний прогрес, тут є певна перспектива», — наголосив експерт.

Кочетков додав, що аби закрити небо над Україною необхідно створювати те озброєння, що відповідає сучасним вимогам безпосередньо на території України, аби була можливість зробити та поставити необхідну кількість сучасних комплектів.

«Президент Зеленський казав, що потрібно 50 Patriot. Та де ж їх взяти? Їх же просто нема вільних 50 Patriot, щоб передати та навіть продати Україні. Самим треба виробляти», — резюмував спеціаліст з ракетного озброєння.

Нагадаємо, що нині українська ППО незмінно демонструє надзвичайну ефективність, збиваючи як новітні «Кинджали», так і більш старі російські ракети.



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