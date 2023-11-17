Зірка збірної України закликав росіян здаватися в полон (відео)

Гравець київського «Динамо» Андрій Ярмоленко звернувся до російських спортсменів. Він закликає їх агітувати своїх знайомих, які воюють на війні в Україні, здаватися в полон за програмою «Хочу жити».

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Капітан збірної України зазначив, що таким чином російські спортсмени зможуть наблизити своє повернення на міжнародні змагання. Про це він заявив у спеціальному відеозверненні, яке було опубліковано на ютуб-каналі «Хочу жить».

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Ярмоленко нагадав, що мовчазна підтримка російських спортсменів війни в Україні призвела до жорстких санкцій щодо рф на міжнародній арені.

«Російські спортсмени! Якщо ви хочете повернутися у світовий спорт, а не кататися на змагання у всілякі Сомалі, вам теж буде корисно хоча б непублічно агітувати своє оточення здаватися в полон, а не йти на забій в Україну. Чим довше ви мовчатимете, тим більша ймовірність, що вам до кінця кар'єри доведеться сидіти вдома, не бачачи міжнародних змагань, або виступати під прапором якоїсь держави 404», — сказав Ярмоленко.

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Він також закликав здаватися в полон російських військових, нагадавши, що Україна дотримується гуманітарного права, а також готова будь-якої миті піти на обмін.

«Ті росіяни, які мають почуття самозбереження, які хочуть жити і не хочуть ставати гарматним м'ясом кремлівського діда, можуть звернутися до «Хочу жить». Також це стосується наших співвітчизників із окупованих територій, яких змушують воювати в окупаційних військах. У разі звернення до «Хочу жить», їм гарантовано допоможуть, переведуть через лінію фронту та заберуть у комфортний полон у спеціально безпечному місці. Усі українці, в кого є до кого звернутися до рф, агітуйте здаватися за програмою «Хочу жить», — додав футболіст.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно російський окупант, який потрапив в полон в Україні, попросив не віддавати його назад в росію.

Фото: uaf.ua

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