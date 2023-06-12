«Не віддавайте мене їм назад»: полонений окупант відмовився повертатися до росії (відео)

Полонені росіяни, багато з яких шоковані рівнем озброєння та навченості бійців ЗСУ, не хочуть, щоб Україна їх повертала назад до росії. Так, у Мережі поширюється відео, на якому один із полонених просить, щоб його залишили в Україні. Він згоден відбути покарання і працювати на відновленні зруйнованих будинків.

«Не віддавайте мене їм назад, я краще тут у вас термін весь відсиджу і піду працювати, будинки відбудовувати», — каже він.

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Як писали «ФАКТИ», раніше про небажання повертатися до росії заявив один із «вагнерівців». Під час обміну полоненими 11 червня, коли вдалося звільнити з полону 95 українських захисників, один із «вагнерівців» відмовився повертатися до росії і висловив бажання вступити до лав Російського Добровольчого Корпусу.

Фото: скріншот відео

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