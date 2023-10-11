«Динамо» та збірна України надовго втратили Ярмоленка

Один з лідерів «Динамо» та збірної України Андрій Ярмоленко, замість якого до національної команди викликали Назарія Русина, переніс операцію на коліні, повідомляє офіційний сайт «біло-синіх».

«Вчора [10 жовтня] Ярмоленка прооперували у клініці Quirónsalud у Барселоні у професора Рамона Кугота. Операція пройшла вдало. Приблизний термін реабілітації — близько чотирьох місяців, — розповів головний лікар „Динамо“ Андрій Шморгун. — Оперативне втручання знадобилося внаслідок кількох травм однієї і тієї ж зв'язки. Ушкоджену зв'язку було вирішено реконструювати. Це не гостра травма, отримана на полі, а наслідок кількох травм».

Нагадаємо, що 33-річний футболіст не грав у останньому матчі «Динамо», в якому команда Мірчі Луческу сенсаційно програла «Поліссю» (2:3).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Ярмоленко через шість років повернувся до рідного «Динамо».

Фото ФК «Динамо»

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