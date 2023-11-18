Ворог атакував 8 годин, випустивши майже 40 «шахедів»: скільки цілей збила ППО

Під час атаки російських дронів-камікадзе у ніч на суботу, 18 листопада, Сили протиповітряної оборони (ППО) збили 29 російських безпілотників. Атака тривала 8 годин. Загалом окупанти випустили 38 БПЛА.

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Про це повідомили у Повітряних силах України.

«Із 20:00 17 по 4:00 18 листопада російські окупанти атакували Україну з північного та південно-східного напрямків (Курська область РФ, Приморсько-Ахтарськ) ударними БпЛА типу «Shahed», — йдеться в повідомленні.

За даними військових, всього зафіксовано пуски 38 ударних безпілотників «shahed-136/131».

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«В результаті протиповітряного бою знищено 29 ударних БпЛА», — додали у Повітряних силах.

Також військові розповіли про нові особливості атак ворогом населених пунктів України: наразі «шахеди» атакують у кілька хвиль, групами, у різних регіонах України, в зонах відповідальності усіх повітряних командувань Повітряних Сил.

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Разом з тим є й «прильоти». Так, на Одещині є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Пошкоджено адмінбудівлю, один поранений. Про це повідомили в Силах оборони півдня.

«На жаль, в Одеському районі відбулось влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Пошкоджено адмінбудівлю. Спалахнула пожежа, яку оперативно локалізовано. Один цивільний співробітник отримав поранення, його госпіталізовано», — йдеться у повідомленні.

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Керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко зазначив, що ввечері 17 листопада ворог випустив по Запоріжжю 8 безпілотників — 4 вдалося знищити.

«Внаслідок атаки зайнялась пожежа на об'єктах інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, в ніч на 17 листопада ворог випустив по території України 10 БпЛА типу «Shahed» з напрямку Приморсько-Ахтарськ (рф). Дев’ять ворожих ударних БпЛА знищено в межах Миколаївської, Одеської, Житомирської та Хмельницької областей.

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