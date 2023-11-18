Нічна атака окупантів на Україну: на підступах до Києва сили ППО збили всі ворожі цілі

Вночі 18 листопада росія знов атакувала територію України ударними дронами типу «Shahed». Було зафіксовано пуски 38 ударних безпілотників, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

РЕКЛАМА

Дрони запускалися з території рф — з Курської області та Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю.

«Із 20-ї години 17-го по 04 годину 18 листопада 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного та південно-східного напрямків (Курська область, Приморсько-Ахтарськ -рф) ударними БпЛА типу «Shahed», — йдеться у повідомленні.

«Шахеди» йшли у кілька хвиль групами на різні регіони України, уточнили у командуванні Повітряних Сил.

РЕКЛАМА

До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищено 29 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

РЕКЛАМА

Зокрема, на підступах до Києва були знищені всі повітряні цілі, які війська рф запустили у напрямку столиці під час двох повітряних тривог цієї ночі.

РЕКЛАМА

Майже десяток ударних БпЛА рашистів подолали складний маршрут протяжністю ледь не 1000 км, повідомили у КМВА.



Це друга атака ворожих безпілотників по Києву за цей місяць. Дрони противника (за попередніми даними — баражуючі боєприпаси типу «Shahed») були запущені з південного напрямку. На атаку Києва беспілотники заходили з північного напрямку.

За попередніми даними, в місті без жертв та руйнувань.

Вночі загарбники також вдарили по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. По тамтешньому селу вгатили з важкої артилерії. Загиблих та постраждалих немає, повідомив очільник Дніпровської ОВА Сергій Лисак.



На ранок російська армія атакувала Нікополь дронами-камікадзе. Наслідки уточнюються.

Як повідомляли «ФАКТИ», з початком холодів російський ворог відновив атаки на цивільні об'єкти енергетики в Україні.

Ексклюзивне інтерв`ю з доктором політичних і кандидатом соціологічних наук Михайлом Саввою про війну, ситуації в Україні та росії, а також про те, чого чекати українцям цієї зими, читайте в ексклюзивному матеріалі «ФАКТІВ» у двох частинах: «Ця зима буде легшою за попередню» та «Російська влада вже не контролює процеси, які сама запустила».

635

Читайте нас у Facebook та Instagram