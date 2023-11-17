ЗСУ збили дев'ять із 10 дронів-камікадзе, якими росіяни вночі атакували Україну

У ніч проти п`ятниці, 17 листопада, ворог знов атакував Україну дронами-камікадзе — 10 БпЛА типу «Shahed» були запущені з напрямку Приморсько-Ахтарськ (рф).

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Як повідомляють в командуванні Повітряними Силами ЗСУ, до відбиття повітряного нападу були залучені винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

«В результаті бойової роботи дев’ять ворожих ударних БпЛА знищено в межах Миколаївської, Одеської, Житомирської та Хмельницької областей. Також ворог застосував кілька зенітних керованих ракет С-300 на Донецькому напрямку. Попередньо без втрат», — йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби, що минула, противник завдав 12 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, зокрема, теплоелектростанція у прифронтовому регіоні — обладнання зазнало серйозних пошкоджень.

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Протягом доби на фронті зафіксовано 72 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де наші воїни відбили 4 атаки.

На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії поблизу Білогорівки Луганської області, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де нашими захисниками відбито 18 атак. Також Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи противнику значних втрат. Безуспішними були наступальні дії окупантів східніше Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області. Тут наші воїни відбили 17 атак.

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили 19 атак загарбників в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області, де нашими захисниками відбито 6 атак.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 2 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 6 артилерійських засобів, 2 пункти управління та 2 склади боєприпасів противника.

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Сили оборони України знищили більше тисячі окупантів, близько 60 одиниць танків та артсистем ворога, а також три одиниці РСЗВ.

Фото Генштабу

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Ілюстративне фото зі сторінки МВС у соцмережах

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