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Шоу-бізнес

Зреклася тата: 18-річна дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта зробила негарний вчинок

16:53 18 листопада 2023
Анджеліна з двома дітьми

Поки популярний голлівудський актор Бред Пітт намагається побудувати нову сім'ю, його відносини з дітьми, яких він усиновив разом з Анджеліною Джолі, схоже, дедалі погіршуються.

Хоча Пітт і домігся в суді спільної опіки над всіма шістьма дітьми, за фактом його колишня дружина залишилася у виграші. До такого висновку приходять зарубіжні ЗМІ, розповідаючи про неприємний «сюрприз», який приготувала для актора прийомна дочка Захара Марлі.

Захара Марлі вважає себе дорослою

На примітну деталь на одному з роликів із церемонії посвяти дівчини до жіночої спільноти Alpha Kappa Alpha звернули увагу користувачі Твіттера. Зоряна спадкоємиця під час виголошення клятви назвала себе Захарою Марлі Джолі — без другої частини свого прізвища Пітт.

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У Мережі вчинок дівчини прирівняли до зради, адже Бред нарівні з Анджеліною вирішував удочерити дівчинку. До того ж відомо, що в нього із Захарою були до сліз зворушливі стосунки — доти, доки Анджеліна не надумала з ним розлучитися.

Фанатам залишається сподіватися лише на те, що зіркова дочка підросте і сама вирішить, чи зберігати їй стосунки з батьком. Зараз дуже ясно те, що 18-річна студентка керується думкою мами та старшого брата Меддокса, який ще два роки тому захотів відмовитися від прізвища Пітт.

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Нагадаємо, що на початку осені рідна донька Джолі і Пітта 17-річна Шайло теж шокувала оточуючих — вона з'явилася на люди з новою надкороткою зачіскою рожевого (!) кольору.

На фото — Анджеліна, Захара Марлі та Меддокс Джолі

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